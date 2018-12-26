Обращаем Ваше внимание на то, что в рамках замены насоса, ремонта и очистки скважины мы производим обслуживание и диагностику вкупе с устранением всех обнаруженных неполадок, а также делаем все требуемые замеры, берем пробы, разрабатываем план мероприятий по восстановлению нормальной работы Вашей скважины на воду. Таким образом, Вы получаете все вышеперечисленные услуги «под ключ».

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Для непрерывного поддержания скважины в рабочем состоянии рекомендуем заключение договора сервисного абонентского обслуживания.