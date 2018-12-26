о компании «Сервис-Скважина 24»

Производим замену насосов, ремонт и очистку скважин на воду

Наши специалисты соблюдают все требования безопасности на объекте, в своей работе они используют современное оборудование высочайшего качества. К примеру, диагностика скважин выполняется с помощью глубинной камеры, погружающейся в воду, позволяющей отыскать причину неисправности в кратчайшие сроки.

Работаем по всей Московской области!

Работаем круглосуточно, звоните!

+7 (499) 394-04-99     +7 (925) 282-83-48

наши услуги

Чистим, ремонтируем, обслуживаем, реанимируем скважины, извлекаем и заменяем насосы и насосное оборудование.
Работаем круглосуточно по Москве и Подмосковью.

Ремонт скважин-цена 3000р.

Очистка скважин-цена 15000р.

замена насоса

Замена насоса-цена 5000р.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЭКСПЕРТОМ

  •  info@servis-skvajina24.ru
  •  Работаем круглосуточно

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЭКСПЕРТОМ

  •  +7 (499) 394-04-99
  •  +7 (925) 282-83-48
  •  info@servis-skvajina24.ru
  •  Работаем круглосуточно

Ремонт и очистка скважин от А до Я

Наши мастера придут на помощь в случае протечки, засорения, заиливания скважины, выхода из строя насоса, попадания посторонних предметов, поломки электрики.

Прямо сейчас и всегда Вы можете заказать у нас весь спектр услуг по обеспечению работы скважины на воду:

  • Замену насоса; цена от 5000р.
  • Ремонт скважины; цена от 3000р.
  • Очистку скважины; цена от 15000р.
  • Замену насоса ЭЦВ; цена от 40000р.
  • Ремонт кессона; цена от 15000р.
  • Установку насосного оборудования и гидробака; цена от 5000р.
  • Ремонт электрики; цена от 3500р.
  • Восстановление скважины, цена от 15000р.
  • Извлечение застрявшего насоса, цена от 15000р.
  • Ремонт обсадной колонны — договорная, по результатам диагностики
  • Очистку фильтра скважины, цена от 15000р.
  • Ремонт протечек, цена от 3500р.
  • Прокачку скважины эрлифтом, цена от 14000р.
  • Реагенты для самостоятельной очистки, цена от 5000р.

Почему сотни клиентов доверяют работу нашей компаниии?

Индивидуальный подход в решении вопроса с очисткой скважины
Конкурентоспособные цены на любой вид ремонта
Высокое качество услуг по подъему и замене насосов
Оперативное выполнение задач по ремонту артезианских или неглубоких скважин
Предоставляем гарантию на 1 год на весь спектр работ, выполняемых нами
Используем только профессиональное оборудование для чистки скважин

ЧИСТКА И РЕМОНТ СКВАЖИН В МОСКВЕ

ЧИСТКА ПЕСОЧНОЙ СКВАЖИНЫ ДО 40 М ОТ 14 000 РУБЛЕЙ! ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ?

ОЧИСТКА СКВАЖИН

Отдельного внимания заслуживают очистительные работы. У наших клиентов имеется возможность заключения договора сервисного обслуживания. Таким образом, вся ответственность за сохранность водозабора перекладывается на наших сотрудников с многолетним опытом подобной работы.  

Очистка фильтра скважины

Реагенты для самостоятельной очистки

Промывка и прочистка скважин

Прокачка скважины эрлифтом

Очистка скважин

Обращаем Ваше внимание на то, что в рамках замены насоса, ремонта и очистки скважины мы производим обслуживание и диагностику вкупе с устранением всех обнаруженных неполадок, а также делаем все требуемые замеры, берем пробы, разрабатываем план мероприятий по восстановлению нормальной работы Вашей скважины на воду. Таким образом, Вы получаете все вышеперечисленные услуги «под ключ».

Мы делаем все возможное для того чтобы Вы могли по достоинству оценить не только высокий уровень обслуживания в «Сервис-Скважина 24», но и ориентированные на ваши возможности цены.

Заказать ремонт скважины на воду, ее очистку, замену насоса по лучшей стоимости Вы можете через форму связи внизу страницы сайта или заказать наш звонок Вам! Мы рады предложить оптимальное решение в строгом соответствии с Вашими требованиями и располагаемым бюджетом.

Для непрерывного поддержания скважины в рабочем состоянии рекомендуем заключение договора сервисного абонентского обслуживания.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЭКСПЕРТОМ

  •  +7 (499) 394-04-99
  •  +7 (925) 282-83-48
  •  info@servis-skvajina24.ru
  •  Работаем круглосуточно

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЭКСПЕРТОМ

  • info@servis-skvajina24.ru
  • Работаем круглосуточно

виды Обустройства скважин

Летнее обустройство с оголовком

Летний вариант обустройства скважины является самым дешевым и простым. Он не требует использования специального адаптера или кессона. Для обустройства такого типа скважины достаточно оголовка который монтируется на верхней части обсадной колонны. Такой способ обустройства подходит для летнего орошения вашего огорода или сада.

Перечень основного оборудования:

  • Погружной насос
  • Водонапорная труба
  • Кабель
  • Оголовок
  • Страховочный трос
узнать цену

Обустройство скважины с адаптером

Обустройство скважины с адаптером является сравнительно не дорогой альтернативой обустройства с кессоном. Такой вид обустройства позволяет обеспечить загородный дом, коттедж, дачу водой для сезонного проживания в летний период времени. Специалисты нашей компании помогут подобрать оборудование и обустроят Вашу скважину за считанные часы с гарантией.

Перечень основного оборудования для обустройства скважины с адаптером:

  • Погружной насос
  • Водонапорная труба 
  • Кабель
  • Страховочный трос
  • Адаптер
  • Крышка скважины
  • Гидробак
узнать цену

Обустройство скважины с кессоном

Такой способ обустройства стоит дороже предыдущих, но у такого вида скважины есть ряд преимуществ. Кессон позволяет обеспечить дом бесперебойным его водоснабжением, скрыть оборудование из виду и для него не нужно выделять место в доме. С точки зрения удобства эксплуатации скважина с кессоном — самый оптимальный вариант. Камера защитит от замерзания скважинное оборудование при температуре -35°C.

Перечень оборудования обустройства с кессоном:

  • Погружной насос или насосная станция
  • Кессон
  • Водонапорная труба
  • Кабель
  • Страховочный трос
  • Оголовок
  • Гидробак
узнать цену

ПРИЧИНА СНИЖЕНИЯ ДЕБИТА СКВАЖИН

  • Загрязнение илом (заиливание скважины и насоса)
  • Засорение песком (свищ,нарушение дна скважины)
  • Наслоение ржавчины (ржавая вода из скважины)
  • Известковые отложения (выбросы известняка)
  • Повреждения насоса (автоматика, заиливание)

ФАКТОРЫ ПОВЛЕКШИЕ ЗАИЛИВАНИе СКВАЖИН

  • Нормальный, природный процесс
  • Проникновение грунтовых вод и инородных предметов
  • Затяжной перерыв в эксплуатации
  • Маленький расход воды
  • Неверно установлен скважинный насос

Оформить заявку

РАЙОНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ СКВАЖИН

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (Балашихинский район)

Заполните форму - мы Вам перезвоним в течение 10 минут.

Я согласен на обработку моих персональных данных

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (Бронницы)

Заполните форму - мы Вам перезвоним в течение 10 минут.

Я согласен на обработку моих персональных данных

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (Владимирская область)

Заполните форму - мы Вам перезвоним в течение 10 минут.

Я согласен на обработку моих персональных данных

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (Волоколамский район)

Заполните форму - мы Вам перезвоним в течение 10 минут.

Я согласен на обработку моих персональных данных

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (Воскресенский район)

Заполните форму - мы Вам перезвоним в течение 10 минут.

Я согласен на обработку моих персональных данных

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (Дмитровский район)

Заполните форму - мы Вам перезвоним в течение 10 минут.

Я согласен на обработку моих персональных данных

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (Домодедовский район)

Заполните форму - мы Вам перезвоним в течение 10 минут.

Я согласен на обработку моих персональных данных

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (Дубна)

Заполните форму - мы Вам перезвоним в течение 10 минут.

Я согласен на обработку моих персональных данных

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (Егорьевский район)

Заполните форму - мы Вам перезвоним в течение 10 минут.

Я согласен на обработку моих персональных данных

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (Зарайский район)

Заполните форму - мы Вам перезвоним в течение 10 минут.

Я согласен на обработку моих персональных данных

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (Истринский район)

Заполните форму - мы Вам перезвоним в течение 10 минут.

Я согласен на обработку моих персональных данных

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (Каширский район)

Заполните форму - мы Вам перезвоним в течение 10 минут.

Я согласен на обработку моих персональных данных

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (Клин)

Заполните форму - мы Вам перезвоним в течение 10 минут.

Я согласен на обработку моих персональных данных

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (Коломенский район)

Заполните форму - мы Вам перезвоним в течение 10 минут.

Я согласен на обработку моих персональных данных

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (Красногорский район)

Заполните форму - мы Вам перезвоним в течение 10 минут.

Я согласен на обработку моих персональных данных

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (Ленинский район)

Заполните форму - мы Вам перезвоним в течение 10 минут.

Я согласен на обработку моих персональных данных

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (Лотошинский район)

Заполните форму - мы Вам перезвоним в течение 10 минут.

Я согласен на обработку моих персональных данных

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (Луховицы)

Заполните форму - мы Вам перезвоним в течение 10 минут.

Я согласен на обработку моих персональных данных

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (Люберецкий район)

Заполните форму - мы Вам перезвоним в течение 10 минут.

Я согласен на обработку моих персональных данных

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (Можайский район)

Заполните форму - мы Вам перезвоним в течение 10 минут.

Я согласен на обработку моих персональных данных

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (Мытищинский район)

Заполните форму - мы Вам перезвоним в течение 10 минут.

Я согласен на обработку моих персональных данных

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (Наро-Фоминский район)

Заполните форму - мы Вам перезвоним в течение 10 минут.

Я согласен на обработку моих персональных данных

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (Нахабино)

Заполните форму - мы Вам перезвоним в течение 10 минут.

Я согласен на обработку моих персональных данных

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (Ногинский район)

Заполните форму - мы Вам перезвоним в течение 10 минут.

Я согласен на обработку моих персональных данных

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (Одинцовский район)

Заполните форму - мы Вам перезвоним в течение 10 минут.

Я согласен на обработку моих персональных данных

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (Орехово-Зуевский район)

Заполните форму - мы Вам перезвоним в течение 10 минут.

Я согласен на обработку моих персональных данных

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (Павлово-Посадский район)

Заполните форму - мы Вам перезвоним в течение 10 минут.

Я согласен на обработку моих персональных данных

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (Подольский район)

Заполните форму - мы Вам перезвоним в течение 10 минут.

Я согласен на обработку моих персональных данных

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (Пушкинский район)

Заполните форму - мы Вам перезвоним в течение 10 минут.

Я согласен на обработку моих персональных данных

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (Раменский район)

Заполните форму - мы Вам перезвоним в течение 10 минут.

Я согласен на обработку моих персональных данных

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (Рузский район)

Заполните форму - мы Вам перезвоним в течение 10 минут.

Я согласен на обработку моих персональных данных

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (Рязань и область)

Заполните форму - мы Вам перезвоним в течение 10 минут.

Я согласен на обработку моих персональных данных

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (Сергиево-Посадский район)

Заполните форму - мы Вам перезвоним в течение 10 минут.

Я согласен на обработку моих персональных данных

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (Серпуховский район)

Заполните форму - мы Вам перезвоним в течение 10 минут.

Я согласен на обработку моих персональных данных

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (Солнечногорский район)

Заполните форму - мы Вам перезвоним в течение 10 минут.

Я согласен на обработку моих персональных данных

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (Ступинский район)

Заполните форму - мы Вам перезвоним в течение 10 минут.

Я согласен на обработку моих персональных данных

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (Химкинский район)

Заполните форму - мы Вам перезвоним в течение 10 минут.

Я согласен на обработку моих персональных данных

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (Хотьково)

Заполните форму - мы Вам перезвоним в течение 10 минут.

Я согласен на обработку моих персональных данных

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (Чеховский район)

Заполните форму - мы Вам перезвоним в течение 10 минут.

Я согласен на обработку моих персональных данных

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (Щёлково)

Заполните форму - мы Вам перезвоним в течение 10 минут.

Я согласен на обработку моих персональных данных