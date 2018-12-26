наши услуги
Чистим, ремонтируем, обслуживаем, реанимируем скважины, извлекаем и заменяем насосы и насосное оборудование.
Работаем круглосуточно по Москве и Подмосковью.
Производим замену насосов, ремонт и очистку скважин на воду
Наши специалисты соблюдают все требования безопасности на объекте, в своей работе они используют современное оборудование высочайшего качества. К примеру, диагностика скважин выполняется с помощью глубинной камеры, погружающейся в воду, позволяющей отыскать причину неисправности в кратчайшие сроки.
Чистим, ремонтируем, обслуживаем, реанимируем скважины, извлекаем и заменяем насосы и насосное оборудование.
Работаем круглосуточно по Москве и Подмосковью.
Наши мастера придут на помощь в случае протечки, засорения, заиливания скважины, выхода из строя насоса, попадания посторонних предметов, поломки электрики.
Прямо сейчас и всегда Вы можете заказать у нас весь спектр услуг по обеспечению работы скважины на воду:
ЧИСТКА ПЕСОЧНОЙ СКВАЖИНЫ ДО 40 М ОТ 14 000 РУБЛЕЙ! ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ?
Отдельного внимания заслуживают очистительные работы. У наших клиентов имеется возможность заключения договора сервисного обслуживания. Таким образом, вся ответственность за сохранность водозабора перекладывается на наших сотрудников с многолетним опытом подобной работы.
Обращаем Ваше внимание на то, что в рамках замены насоса, ремонта и очистки скважины мы производим обслуживание и диагностику вкупе с устранением всех обнаруженных неполадок, а также делаем все требуемые замеры, берем пробы, разрабатываем план мероприятий по восстановлению нормальной работы Вашей скважины на воду. Таким образом, Вы получаете все вышеперечисленные услуги «под ключ».
Мы делаем все возможное для того чтобы Вы могли по достоинству оценить не только высокий уровень обслуживания в «Сервис-Скважина 24», но и ориентированные на ваши возможности цены.
Заказать ремонт скважины на воду, ее очистку, замену насоса по лучшей стоимости Вы можете через форму связи внизу страницы сайта или заказать наш звонок Вам! Мы рады предложить оптимальное решение в строгом соответствии с Вашими требованиями и располагаемым бюджетом.
Для непрерывного поддержания скважины в рабочем состоянии рекомендуем заключение договора сервисного абонентского обслуживания.
Летний вариант обустройства скважины является самым дешевым и простым. Он не требует использования специального адаптера или кессона. Для обустройства такого типа скважины достаточно оголовка который монтируется на верхней части обсадной колонны. Такой способ обустройства подходит для летнего орошения вашего огорода или сада.
Обустройство скважины с адаптером является сравнительно не дорогой альтернативой обустройства с кессоном. Такой вид обустройства позволяет обеспечить загородный дом, коттедж, дачу водой для сезонного проживания в летний период времени. Специалисты нашей компании помогут подобрать оборудование и обустроят Вашу скважину за считанные часы с гарантией.
Такой способ обустройства стоит дороже предыдущих, но у такого вида скважины есть ряд преимуществ. Кессон позволяет обеспечить дом бесперебойным его водоснабжением, скрыть оборудование из виду и для него не нужно выделять место в доме. С точки зрения удобства эксплуатации скважина с кессоном — самый оптимальный вариант. Камера защитит от замерзания скважинное оборудование при температуре -35°C.
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